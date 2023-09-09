В центре Сочи загорелся автобус с пассажирами

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В центре Сочи загорелся автобус с пассажирами, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Водитель вместе с очевидцами потушил пожар с помощью огнетушителей, пострадавших нет.

Канал отмечает, что инцидент произошел на улице Егорова рядом с остановкой «Ривьера». Местом возгорания стал моторный отсек автобуса.

Ранее в МЧС России по Московской области сообщили, что в Дмитрове вспыхнули 750 квадратных метров складских помещений и магазинов. Огромный ангар окутан черными клубами дыма. Находившиеся в помещении люди успели эвакуироваться. Дмитровская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара. Точные причины возгорания пока неизвестны, они будут установлены после проведения пожарно-технической экспертизы.

Накануне крупный пожар произошел на Кусковской улице в Москве. Площадь распространения огня составила 800 квадратных метров. В районе возгорания было частично перекрыто движение на время работы экстренных служб.

До этого сообщалось, что на территории научно-исследовательской организации «Криптон» начался пожар. Возгорание зафиксировано в лаборатории, где хранился горючий натрий, способный воспламеняться при контакте с окислителем. Людей оперативно эвакуировали.