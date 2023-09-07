В Москве на заводе загорелась лаборатория с химикатами Mash: на московском заводе «Салют» вспыхнул пожар

На территории завода «Салют» в Москве произошел пожар, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, возгорание зафиксировано в лаборатории. Там хранился горючий натрий, способный воспламеняться при контакте с окислителем.

Как пишет Mash, сейчас над здания на улице Плеханова поднимается столб густого черного дыма. Проводится эвакуация людей. Причины произошедшего устанавливаются. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Завод «Салют» начал работу в 1942 году в разгар Великой Отечественной войны. С советских времен он производит корабельные радары. Кроме того, на предприятии наладили производство гражданской продукции, вроде верстаков, стеллажей и промышленных светильников.

Ранее также сообщалось, что на станции по сортировке мусора в северной части Москвы разлилась кислота. Как выяснили прибывшие специалисты, показатели загрязнения воздуха на месте разлива были выше допустимой нормы. В частности, зафиксировано сильное превышение сероводорода и хлористого водорода.

Химикаты на станцию доставили в шести 20-литровых контейнерах, которые забрали около дома на улице Сельскохозяйственной. Когда их выгружали, работники заметили, что из емкостей идет пар.