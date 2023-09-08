Крупный пожар произошел в Москве Пожар площадью 800 квадратов произошел на Кусковской улице Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупный пожар произошел в Москве на Кусковской улице, сообщает ТАСС. Площадь распространения огня составила 800 квадратных метров. В районе возгорания частично перекрыто движение на время работы экстренных служб.

Движение по Кусковской улице частично перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб, – говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по Москве, огонь возник в складском помещении. О пострадавших не сообщалось. К тушению пожара привлечено 29 единиц техники более 90 человек.

Ранее сообщалось, что на территории научно-исследовательской организации «Криптон» начался пожар. Возгорание зафиксировано в лаборатории, где хранился горючий натрий, способный воспламеняться при контакте с окислителем. Людей оперативно эвакуировали. Причины произошедшего устанавливаются.

Также стало известно, что пожар произошел в городской больнице Самары, в результате погиб один человек. По имеющимся данным, возгорание возникло в палате отделения пульмонологии на третьем этаже здания больницы № 4. Прокуратура области начала проверку по факту инцидента.