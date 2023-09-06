Один человек погиб при пожаре в больнице в Самаре

Фото: t.me/samara_proc

Пожар произошел в городской больнице Самары, в результате погиб один человек, сообщает Telegram-канал SHOT. Прокуратура области начала проверку по факту инцидента.

По имеющимся данным, возгорание возникло в палате отделения пульмонологии на третьем этаже здания больницы № 4. В настоящее время возгорание ликвидировано.

На месте происшествия дежурит полиция. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве произошло возгорание, очаг которого находился неподалеку от Ленинградского вокзала. По данным пресс-службы столичного главка МЧС России, пожар возник на кровле неэксплуатируемого отдельно стоящего строения. Предполагается, что речь идет о складе. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало. Причиной пожара мог стать поджог кучи мусора.

Также в Новосибирске загорелась крыша пятиэтажного дома, расположенного на улице 2-й переулок Краснодонский. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. К тушению привлекли 36 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. Улица, на которой произошло возгорание, была временно оцеплена экипажами ГИБДД.