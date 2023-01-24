В Брянской области задержали диверсанта при попытке подрыва железной дороги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали диверсанта в Брянской области при попытке подрыва железнодорожных путей, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, 25-летний мужчина подозревается в запуске дронов, атаковавших нефтебазу в Сураже в конце ноября 2022 года.

Охранники засекли задымление на железнодорожной станции Сураж ночью, после чего они незамедлительно вызвали экстренные службы. К моменту приезда оперативников на место происшествия релейный шкаф (конструкция, где находятся приборы устройств автоматической блокировки и другое) полностью выгорел. Сбоев в движении поездов не произошло.

Предварительно установлено, что диверсионное задание мужчина получил в Москве, когда работал на вахте.

Ранее сотрудники органов безопасности ЛНР нашли тайник украинского военнослужащего на территории республики. Внутри обнаружили более 300 килограммов взрывчатки.

До этого член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в районе города Орехова российская артиллерия уничтожила группу украинских диверсантов. По его словам, в состав диверсионной группы входило около 20 человек.