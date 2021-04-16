В Брянской области по подозрению в педофилии арестовали депутата

https://static.news.ru/photo/13645cd0-9f8d-11eb-a12b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутата Дятьковского райсовета Брянской области, подозреваемого в педофилии арестовал суд. Об этом сообщило следственное управление СК по региону.

Подозреваемый у себя дома совершил с потерпевшей половой акт. При этом встречу организовала 19-летняя местная жительница, которой уже предъявлены обвинения в вовлечение в занятие проституцией.

Испытывая материальные жизненные трудности, потерпевшая по предложению 19-летней подозреваемой под контролем последней занималась проституцией на территории Дятьково и Дятьковского района Брянской области, — цитирует сообщение ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в Бурятии по подозрению в педофилии задержали помощника пастора евангельской общины. Доподлинно известно об одной жертве педофила — девочке 2014 года рождения.

Местный пастор доверил новоиспечённому дьякону работу с несовершеннолетними прихожанами. В частности, в круг обязанностей священнослужителя входила помощь подросткам в изучении Библии. Воспользовавшись таким положением, мужчина стал приглашать девочек прямо к себе домой. Предполагается, что во время этих «духовных уроков» дьякон и совершал развратные действия.