В Брянской области мог упасть еще один самолет Baza: спецслужбы проверяют информацию о еще одном упавшем под Брянском самолете

Фото: Министерство обороны РФ

Telegram-канал Baza сообщил, что спецслужбы проверяют информацию о еще одном упавшем самолете в Стародубском районе Брянской области. По информации канала, речь может идти о Су-34. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Иных подробностей не раскрывается. При этом Telegram-канал «112» пишет, что спецслужбы проверяют информацию об истребителе Су-35.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в настоящий момент подтверждено сбитие трех летательных аппаратов. По его информации, два из них упали в Клинцовском районе, еще один у города Стародуб. Канал пишет, что речь идет о вертолете Ми-8 и самолете Су-34.

Ранее недалеко от украинской границы в Брянской области упал самолет Су-34 — судно потерпело крушение в деревне Истровка под Стародубом. Telegram-канал Mash сообщил, что экипаж истребителя погиб. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным Telegram-канала Baza, в Брянской области введен план «Перехват». Канал указывает, что в регионе разыскивают диверсантов, которые могут быть причастны к падению вертолета Ми-8 и самолета Су-34.