В Биробиджане арестовали подозреваемого в работе на украинские спецслужбы

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Жителя Биробиджана арестовали по обвинению в сборе данных для Службы безопасности Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Еврейской автономной области. По данным следствия, мужчина за вознаграждение выполнял задания по сбору сведений о деятельности российских военнослужащих в зоне СВО, а также искал исполнителей для совершения диверсий.

Следственным подразделением УФСБ России по Еврейской автономной области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией», — говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что неизвестные подожгли четыре релейных шкафа на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе Казани. Это привело к задержке пяти грузовых составов.

До этого сотрудники свердловского управления ФСБ России предотвратили диверсию на предприятии «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Местный житель с помощью самодельных ракет планировал атаковать оборонное предприятие и помешать выпуску военной продукции.