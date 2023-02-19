Девушка погибла при обстреле ВСУ в Белгородской области Гладков: при обстреле ВСУ Новой Таволжанки погибла девушка

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Фрагмент снаряда, застрявший в асфальте после обстрела

При обстреле ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области погибла девушка, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. По его сведениям, в момент атаки она находилась на улице.

При обстреле в Новой Таволжанке Шебекинского округа погибла девушка. В момент прилета снарядов она находилась на улице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, — написал он.

17 февраля Гладков сообщил, что жительница города Шебекино Белгородской области пострадала в результате обстрела ВСУ и находилась в тяжелом состоянии. По его словам, повреждения получили линии электропередачи, на территории города частично отсутствовала электроэнергия.

11 февраля в результате обстрела ВСУ Шебекино ранения получили трое мужчин. Глава региона отметил, что было зафиксировано три прилета на территорию промышленного предприятия.

По информации губернатора, в результате атаки повреждения получил один из корпусов, были выбиты окна. Кроме того, один снаряд попал в остановочный павильон, повредив три машины.