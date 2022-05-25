В Белгородской области опровергли ограничения из-за дронов-камикадзе Администрация Белгородской области назвала фейком ограничения из-за дронов-камикадзе

Квадрокоптер / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Война с фейками. Белгород» опубликовал опровержение, связанное с фейковым постановлением губернатора Белгородской области. Согласно этому постановлению, для жителей региона якобы вводятся ограничения из-за применения силами ВСУ дронов-камикадзе Switchblade 600. В поддельном документе «О мерах безопасности для гражданского населения Белгородской области» сказано, что белгородцам запрещают собираться в компании больше трёх человек в общественных местах с 5 до 23 часов, использовать квадрокоптеры и дроны и требуют ограничить яркость подсветки и рекламы на зданиях после 11 часов вечера.

Постановление фейковое, подобных ограничений в Белгородской области не вводилось, — говорится в сообщении.

Его авторы отмечают, что документ не размещён на официальном сайте регионального правительства, а под указанным номером опубликовано постановление с другим текстом, в котором ни о каких ограничениях не сказано. По этой причине россиянам вновь рекомендовали доверять лишь информации, опубликованной в официальных источниках.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о том, что уехавшим из приграничных сёл полагаются выплаты. Он подчеркнул, что распространяемый в Сети документ с его подписью является фейком, призванным посеять панику среди населения.