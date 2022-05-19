Гладков назвал фейком сообщения о выплатах уехавшим из сел под Белгородом Гладков опроверг сообщения о выплатах уехавшим из приграничных сел в Белгородской области

Вячеслав Гладков / Фото gladkov_vv/vk.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о том, что уехавшим из приграничных сёл полагаются выплаты. В социальной сети «ВКонтакте» глава региона подчеркнул, что распространяемый в Сети документ с его подписью является фейком. Он отметил, что против России идет информационная война, основная цель которой заключается в том, чтобы посеять панику среди населения.

Против нас идет информационная война, придумывают различные поводы для того, чтобы нас с вами испугать, это происходит огромное количество раз в день. Не верьте им, — посоветовал Гладков.

Накануне в региональном главке МЧС опровергли сообщения о готовящейся эвакуации из граничащих с Украиной сел. В ведомстве отметили, что местным жителям продолжают поступать звонки с незнакомых номеров, зарегистрированных не на территории России, с которых лжесотрудники МЧС предупреждают о фейковой эвакуации. Представители министерства призвали не верить злоумышленникам и проверять информацию на официальных ресурсах федеральных и местных органов власти.

18 мая село Солохи в Белгородской области подверглось обстрелам. В результате атаки, по словам Гладкова, пострадал один человек. Также 17 мая нападение было совершено на село Безымено, где были повреждены линии электропередачи.