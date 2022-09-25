В Белгородской области 75 ошибочно мобилизованных вернутся домой

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

В Белгородской области 75 по ошибке мобилизованных вернутся домой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале он отметил, что держит ситуацию на личном контроле. По его словам, каждая поступившая ему жалоба была персонально отработана с военкоматом.

За последние три дня ко мне поступили жалобы от жителей области по поводу того, как проходит частичная мобилизация: в каких-то случаях военкоматы призывали студентов, в каких-то — представителей важных для экономики и региона профессий, — написал Гладков.

Он добавил, что отработка каждой поступившей жалобы велась совместно с военкоматом, при «полном понимании и содействии» последнего.

Ранее в Саратовской области отменили решение о мобилизации 59-летнего местного жителя Александра Ермолаева. О том, что при призыве мужчины на службу военкомат допустил нарушения, сообщила его дочь.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее призвала губернаторов обеспечить проведение частичной мобилизации в соответствии с критериями, которые объявило Минобороны. Все чаще появляется и обсуждается россиянами информация о призыве граждан, не подпадающих под правила отбора, отметила сенатор.