В Башкирии объяснили появление «девочки» с именем Кирилл Госкомитет Башкирии опроверг сообщения о девочке с именем Кирилл

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сообщения о новорожденной девочке в Уфе, которую якобы назвали мужским именем Кирилл, не соответствуют действительности, уточнили в Госкомитете Башкирии по делам юстиции. В ведомстве объяснили, что некорректные данные на портале ЕГР ЗАГС появились из-за технической ошибки.

Данная информация не соответствует действительности. Имя Кирилл присвоено ребенку мужского пола. Некорректные сведения на информационно-аналитическом портале ЕГР ЗАГС отобразились в связи с технической ошибкой при указании пола новорожденного ребенка, — сказано в сообщении.

В СМИ ранее распространилась информация, что в Уфе родители назвали новорожденную Кириллом. Эта новость спровоцировала скандал. В частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая обратилась в Минюст РФ с просьбой провести проверку по этому случаю. Депутат задалась вопросом о будущей жизни «девочки» с именем Кирилл и призвала государство встать на защиту детей.

Ранее друзья юмориста Евгения Петросяна предположили, что он и его супруга Татьяна Брухунова назвали второго ребенка Матильдой в честь знаменитой балерины и фаворитки Николая II Матильды Кшесинской. Девочка родилась в октябре прошлого года.