В Астрахани загорелись сразу три жилых дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МЧС России

В Астрахани загорелись три жилых дома, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Астраханской области. На месте от МЧС работают 15 единиц техники и 41 человек личного состава.

25.06.2022 в 19:59 (18:59 мск) в оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о загорании трех жилых домов в Кировском районе г. Астрахань по ул. Красная Набережная, 131. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара, — сообщили в Telegram-канале ведомства.

25 июня стало известно, что женщина и двое детей погибли в результате пожара, который произошёл в частном доме в селе Мильково Камчатского края. Огонь возник в частном жилом доме по улице Сибирская. Следствие определяет причины и обстоятельства произошедшего.