В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 20 рейсов

https://static.news.ru/photo/32875d74-5e1f-11eb-9c9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром в воскресенье, 24 января, из-за сильного тумана в московских аэропортах задержаны 19 рейсов и ещё четыре отменены.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание» на 10:12 мск, больше всего рейсов задержано в аэропорту Внуково — девять, ещё один отменён. В Домодедово задержаны семь рейсов, два отменены, а в Шереметьево — задержаны три, отменён один.

Как писал NEWS.ru, москвичей до середины следующей недели ждёт мрачная, пусть и тёплая погода: низкие облака, туманность, слякоть, отсутствие солнца. Единственный позитивный момент — тепло, сообщили в Гидрометцентре России. Потепление может привести за собой гололедицу и сход снега с крыш.

Неделю назад московские аэропорты тоже сообщали о задержке или отмене 44 авиарейсов из-за сильного снегопада, который в столичный регион принёс южный циклон.