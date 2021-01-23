В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 20 рейсов

Утром в воскресенье, 24 января, из-за сильного тумана в московских аэропортах задержаны 19 рейсов и ещё четыре отменены.
По данным сервиса «Яндекс.Расписание» на 10:12 мск, больше всего рейсов
Как писал NEWS.ru, москвичей до середины следующей недели ждёт мрачная, пусть и тёплая погода: низкие облака, туманность, слякоть, отсутствие солнца. Единственный позитивный момент — тепло, сообщили в Гидрометцентре России. Потепление может привести за собой гололедицу и сход снега с крыш.
Неделю назад московские аэропорты тоже сообщали о задержке или отмене 44 авиарейсов из-за сильного снегопада, который в столичный регион принёс южный циклон.