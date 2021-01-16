Более 40 авиарейсов отменили или задержали в Москве

https://static.news.ru/photo/4a957c1c-58c4-11eb-85e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские аэропорты сообщают о задержке или отмене 44 авиарейсов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания», во Внуково не могут вылететь девять самолётов, ещё четыре рейса отменены. В Домодедово задержаны 16 рейсов, один отменён, в Шереметьево задерживается вылет 10 самолётов, четыре рейса отменены.

Как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что снегопад в Москве и окрестностях столицы обеспечили влажные воздушные массы, которые принёс южный циклон.

В свою очередь сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве с начала января объём осадков значительно превысил месячную норму.

Ранее столичный аэропорт Внуково ввёл правила, согласно которым встречающие и провожающие не могут попасть в здание аэровокзала. В ближайшее время в него должен прилететь из Германии политик Алексей Навальный. Для попадания в здание воздушной гавани необходимо предъявить билет, который доказывает, что у человека рейс из этого аэропорта.