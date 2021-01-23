Синоптики предупредили о мрачной погоде в Москве в ближайшие дни

https://static.news.ru/photo/036c0324-5e0f-11eb-9858-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москвичей до середины следующей недели ждёт мрачная, пусть и тёплая погода, прогнозируют в Гидрометцентре России.

Все эти дни до середины следующей недели погода будет мрачной: низкие облака, туманность, слякоть, отсутствие солнца. Единственный позитивный момент — тепло, — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что потепление может привести за собой гололедицу и сход снега с крыш, и призвал жителей Москвы и других городов быть осторожными. Вильфанд добавил, что в такую погоду часто появляются сосульки.

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно прогнозам метеорологов, в ближайшее время в европейской части России установятся характерные для конца марта температуры. Пока в европейской части страны будет теплее нормы на 12–13 градусов, а в Западной Сибири и Якутии ударят морозы до −38 градусов, что на 18 градусов ниже нормы.

Вильфанд отмечал, что в настоящее время глобальное потепление приводит к тому, что амплитуды погодных характеристик увеличиваются. Это, в свою очередь, вызывает резкие скачки показателей, демонстрируемых на термометрах. При этом времени, когда на улице стоит так называемая нормальная погода (то есть та, что соответствует средним значениям за долгое время), становится всё меньше и меньше.