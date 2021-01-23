Мартовская погода установится в европейской части России в ближайшие дни

https://static.news.ru/photo/6a5118be-5dd7-11eb-b66e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Характерные для конца марта температуры установятся в ближайшее время в европейской части России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Пока в европейской части страны будет теплее нормы на 12–13 градусов, в Западной Сибири и Якутии ударят морозы — до 18 градусов ниже климатических норм, до -38 градусов, передаёт ТАСС.

Если посмотреть на карту аномалий, то увидим крайне резкие переходы: очень тёплая погода на европейской части России, где на 12–13 градусов выше нормы, а в Западной Сибири ожидаются суровые морозы, там на 15–18 градусов ниже нормы. Таким образом, граница между аномально тёплой и холодной погодой проходит по Уралу. Очень пёстрая картина получается, — сказал синоптик.

Ранее Вильфанд заявил, что в настоящее время глобальное потепление приводит к тому, что амплитуды погодных характеристик увеличиваются. Это, в свою очередь, вызывает резкие скачки показателей, демонстрируемых на термометрах. При этом времени, когда на улице стоит так называемая нормальная погода (то есть та, что соответствует средним значениям за долгое время), становится меньше и меньше, писал NEWS.ru.