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Бывший зампред правительства Чувашии Владимир Аврелькин, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, осуждён на 4,5 года колонии общего режима. Общий ущерб от его действий оценили в 23,8 млн рублей, его он возместил в ходе предварительного следствия.

Аврелькину назначено лишение свободы на 4,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Также ему запрещено три года занимать определённые...