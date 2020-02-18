https://static.news.ru/photo/e8c1954a-5264-11ea-aed4-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В 2019 году сумма ущерба, причинённого в результате преступлений, в Московской области составила более 6 млрд рублей. Большая часть этой суммы касается уголовных дел экономической направленности (более 3,8 млрд), сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.
По направленным в суд уголовным делам ущерб составил более 3,9 млрд рублей. По налоговым преступлениям — более 894 млн рублей, возбуждено 152 уголовных дела. Ущерб по 58 уголовным делам о невыплате зарплаты достиг свыше 103 млн рублей, — сообщила ТАСС Врадий.
Подмосковным следователям удалось возместить государству более 2,8 млрд рублей.
Как писал NEWS.ru, с начала 2019 года общий ущерб от преступлений в России вырос на 15% по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Сумма ущерба составляет более 526 миллиардов рублей, это сопоставимо с годовым бюджетом крупного города, такого как Санкт-Петербург. Также выросло и количество преступлений. По данным Генпрокуратуры, с начала года в РФ их было зарегистрировано более 1,7 миллиона, что на 2% больше, чем в 2018 году.