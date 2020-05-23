Уральским предпринимателям грозят штрафы за публичные «похороны» бизнеса

https://static.news.ru/photo/28cd2e90-9db7-11ea-ba9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Административные дела возбуждены в отношении шестерых уральских предпринимателей, устроивших прилюдные «похороны» своего бизнеса. Им грозят штрафы, размер которых определит суд.

Несанкционированная акция прошла 20 мая в городе Заречный Свердловской области. Её участники принесли к торговому центру гроб и устроили «траурную церемонию». Выстроившись в ряд, они по очереди подходили к гробу и клали в него цветы.

Предприниматели будут привлечены к ответственности за нарушения порядка проведения общественных мероприятий и режима самоизоляции, рассказал сайту E1.ru пресс-секретарь главка МВД по региону Валерий Горелых.

Ранее NEWS.ru писал, что российские бизнесмены назвали самые пострадавшие от пандемии отрасли. По их мнению, наибольшие серьезные убытки понесли сфера общепита, красот и моды, а также производства. Менее всего кризис отразился на IT-сфере, считают предприниматели.