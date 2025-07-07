Конференция SM Network 2025 объединила свыше двух тысяч участников

В центре событий РБК в Москве с 3 по 6 июля провели конференцию SM Network 2025, объединившую 2036 участников. На мероприятии собрались маркетологи, креаторы, предприниматели и другие специалисты.

В рамках программы выступили 78 спикеров — представителей крупнейших брендов и агентств. Совместно с публикой они разобрали реальные кейсы и ошибки. Одной из ключевых тем мероприятия стал искусственный интеллект. Собравшиеся обсудили применение нейросетей в различных задачах — от разработки стратегий до продакшена видео.

Второй сквозной темой конференции стал креатив. Участники поделились опытом, как рождаются оригинальные идеи. Они также обсудили эволюцию бизнес-моделей, перспективные коллаборации и изменения в управлении командами. Особый ажиотаж вызвали бизнес-игры, организованные в последний день конференции.

В рамках форума недвижимости «Движение» 26 июня состоялся батл на тему отечественного девелопмента. В «битве» сошлись основатель «Движения» и девелоперской компании «Творчество» Илья Пискулин и старший партнер агентства Vysotsky Estate Сергей Смирнов. Батл провели в онлайн- и офлайн-формате.