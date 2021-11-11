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Уральский мэр осадил своего зама за критику антипрививочников

13:59, 11 ноября 2021
Уральский мэр осадил своего зама за критику антипрививочников
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Глава Каменск-Уральского городского округа Свердловской области Алексей Герасимов считает, что его заместитель был не прав, когда предлагал противникам вакцинации от COVID-19 уехать из России. Это заявление было сделано «на эмоциях», подчеркнул градоначальник в разговоре с РИА Новости.

Понимаю, почему конкретное высказывание вызвало такой резонанс. Очевидно, оно неправильное. Речь идёт о наших людях, которыми мы дорожим, заботимся об их здоровье. Полагаю, злую шутку с Денисом Николаевичем сыграли эмоции, — пояснил мэр.

Вице-мэр города Денис Нестеров в ходе прямой линии с населением заявил, что не потeрпит рядом с собой антипрививочников, и предложил им покинуть страну. По его мнению, граждане, прошедшие вакцинацию, нахoдясь рядом с невакцинированными, подвергают своё здоровье риcку.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский расценил нежелание россиян делать прививки от коронавируса как форму протеста против действующей власти. 

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