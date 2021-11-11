Чиновник предложил антипрививочникам покинуть Россию

Вице-мэр города Каменска-Уральского в Свердловской области Денис Нестеров предложил покинуть Россию тем, кто отказывается прививаться от коронавируса. Об этом чиновник заявил на пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста о том, почему добровольная вакцинация перестаёт быть добровольной. Фрагмент записи опубликовал Telegram-канал URA.RU.

А почему рядом со мной находятся те люди, кто не хочет выполнять эти правила? Не хотите выполнять правила — значит, переезжайте... Откуда они обычно пишут? Из Канады? Из Белоруссии? — заметил заместитель градоначальника.

По мнению Нестерова, непривитые люди перестают быть «полноправными членами общества», им ограничен допуск в различные учреждения. А те, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции, поступают в соответствии с нормами, установленными в стране и в регионе.

Чиновник также отметил, что граждане, прошедшие вакцинацию, находясь рядом с невакцинированными, подвергают своё здоровье риску.

Ранее появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге было принято решение об отстранении от работы без сохранения зарплаты непривитых сотрудников без медицинских противопоказаний. Соответствующая норма содержится в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации.