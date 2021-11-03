Жириновский назвал нежелание делать прививку протестом против власти
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
03:57, 06 ноября 2021
Владимир ЖириновскийФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Владимир Жириновский расценил нежелание россиян делать прививки от коронавируса как форму протеста против действующей власти. Так лидер ЛДПР выразил своё отношение к антипрививочникам в эфире радио KP.RU.
Люди назло не делают прививки, готовы назло заболеть и даже умереть. Это форма протеста против действующей власти, — заявил политик.
Жириновский непримиримо относится к антиваксерам. Сам он строго соблюдает меры защиты и носит перчатки и маску, чем хвалится при каждом удобном случае. С распространением коронавируса лидер ЛПР предлагает бороться самыми жестокими мерами. Например, ввести обязательную самоизоляцию и привлекать противников вакцинации к уголовной ответственности.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что за полтора года сделал в общей сложности семь прививок — шесть от коронавируса и одну от гриппа. Политик сообщил, что в качестве первых двух доз получил препарат «Спутник V». Третью дозу той же вакцины Жириновский ввёл, когда отметил уменьшение антител.