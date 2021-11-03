Жириновский назвал нежелание делать прививку протестом против власти

Владимир Жириновский расценил нежелание россиян делать прививки от коронавируса как форму протеста против действующей власти. Так лидер ЛДПР выразил своё отношение к антипрививочникам в эфире радио KP.RU.

Люди назло не делают прививки, готовы назло заболеть и даже умереть. Это форма протеста против действующей власти, — заявил политик.

Жириновский непримиримо относится к антиваксерам. Сам он строго соблюдает меры защиты и носит перчатки и маску, чем хвалится при каждом удобном случае. С распространением коронавируса лидер ЛПР предлагает бороться самыми жестокими мерами. Например, ввести обязательную самоизоляцию и привлекать противников вакцинации к уголовной ответственности.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что за полтора года сделал в общей сложности семь прививок — шесть от коронавируса и одну от гриппа. Политик сообщил, что в качестве первых двух доз получил препарат «Спутник V». Третью дозу той же вакцины Жириновский ввёл, когда отметил уменьшение антител.