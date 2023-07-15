Ураган снес летнее кафе на курорте в Алтайском крае Летнее кафе было разрушено ураганом на курорте Яровое в Алтайском крае

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сильный ураган обрушился на город Яровое в Алтайском крае, сообщает портал VSE42.ru. В результате разгула стихии на берегу озера Большое Яровое снесло летнее кафе. Среди отдыхающих есть пострадавшие.

Ухудшение погодных условий наблюдалось в пятницу, 14 июля. По данным портала, в результате двое человек получили ранения: мужчина получил травму головы, а подросток сломал руку.

На видео с места событий можно увидеть, как сильный порыв ветра срывает брезентовое полотно шатра летнего кафе. Люди при этом разбегаются в панике. На другой записи показано, как в условиях разгула стихии по дороге едут автомобили. Им приходится продвигаться медленнее, так как ветер поднял пыль.

Ранее, 9 июля, на сочинский микрорайон Хосту обрушился ливень, который смыл автомобили и подтопил несколько домов, жителей одного пришлось эвакуировать. За ночь выпало там около 80 мм осадков, о пострадавших неизвестно. Штормовое предупреждение действовало на всей территории Сочи.

Кратковременный сильный дождь прошел и в Адлере. Там была затоплена федеральная трасса. По словам очевидцев, ливневая канализация не справлялась с потоком, поэтому в некоторых местах уровень воды доходил до пояса. Водители отметили, что движение по направлению к центру Сочи затруднено.

8 июля власти Анапы ввели запрет на купание в Черном море. Причиной этого послужили шторм и сильное донное течение.