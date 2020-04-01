Умерла завхоз больницы в Коми, где COVID-19 заразились более 50 человек

https://static.news.ru/photo/84a64dc4-7430-11ea-9c3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Медики диагностировали коронавирус у 61-летней Татьяны Аванесян, которая была завхозом больницы в Эжвинском районе Сыктывкара, утверждают родственники женщины. Позже она скончалась.

По их словам, Аванесян госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу 24 марта. Врачи поставили ей диагноз «двухсторонняя пневмония», через два дня её подключили к аппарату ИВЛ, введя в искусственную кому, сообщает 7×7.

Родственники заявили, что о заражении Аванесян коронавирусом им сообщили врачи больницы. В заметке не уточняется, когда именно умерла женщина.

NEWS.ru писал, что в больнице Эжвинского района было выявлено 53 случая заражения COVID-19. Лечебное учреждение находится на карантине, все заболевшие проходят лечение.

Ранее в Мурманской области мужчина заразил коронавирусом девять человек. Он нарушил режим самоизоляции, хотя вернулся с Кубы.