Укусившая полицейского блогерша предстанет перед судом под Иркутском

В Иркутской области 35-летняя блогерша предстанет перед судом за нападение на полицейского, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на ГУ МВД России. При задержании женщина оскорбила правоохранителей и укусила одного из них.

Изначально блогер выложила видео с критикой в адрес ВС РФ. Женщину задержали и доставили в полицейский участок. За это жительницу Шелеховского района обязали выплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Именно во время транспортировки в отдел полиции женщина проявила агрессию. При посадке в служебную машину она укусила правоохранителя. Как выяснилось, в 2017 году блогера уже привлекали к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 41-летний местный житель предстанет перед судом за нападение на полицейского. Мужчина укусил прибывшего по вызову правоохранителя за палец.