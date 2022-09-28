Уклоняющихся от призыва крымчан призвали гнать с полуострова Председатель Госсовета Крыма Константинов призвал гнать с полуострова сбежавших от призыва

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Сбежавшие от мобилизации крымчане являются предателями, им нет места на полуострове, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале. Он напомнил, что те, кто «не прячется по норам» и участвует в спецоперации, смогут бесплатно и по упрощённой схеме получить земельный надел в регионе, пишет «МК в Крыму».

Это то немногое, что мы можем сделать для тех, кто не прячется по норам от мобилизации. <...> Крымчане поступают правильно, как им велит чувство собственного достоинства и гражданский долг. Но не все, кто живёт в Крыму, оказались настоящими крымчанами, — написал Константинов.

Он также привел цитаты из письма жительницы Симферополя, которую возмущают «недомужики», сбежавшие от мобилизации. Женщина призвала не впускать обратно домой тех, кто сбежал. Политик отметил, что необходимо поддержать озвученную в письме инициативу и не впускать обратно тех, кто убежал.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков ранее заявил, что в ходе конфликта на Украине у России не было иного выбора, кроме как объявить о начале частичной мобилизации. Представитель Совфеда обосновал резкую необходимость в мобилизационных мероприятиях недостатком живой силы российской армии. По словам Цекова, ни с техникой, ни с вооружением таких проблем нет.