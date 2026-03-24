Уголовное дело возбудили после взрыва в Севастополе

Уголовное дело возбудили после взрыва в жилом доме в Севастополе, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате обрушения многоэтажного дома в городе Севастополе, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 23 марта 2026 года в квартире на первом этаже дома по улице Павла Корчагина. В помещении произошел хлопок, после которого началось разрушение конструкций здания, уточнили в СК.

По предварительным данным, хозяйка квартиры погибла, ее сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим. Несколько жильцов дома госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертиз для установления причин случившегося.