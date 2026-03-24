24 марта 2026 в 09:48

Уголовное дело возбудили после взрыва в Севастополе

Уголовное дело возбудили после взрыва в жилом доме в Севастополе, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате обрушения многоэтажного дома в городе Севастополе, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 23 марта 2026 года в квартире на первом этаже дома по улице Павла Корчагина. В помещении произошел хлопок, после которого началось разрушение конструкций здания, уточнили в СК.

По предварительным данным, хозяйка квартиры погибла, ее сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим. Несколько жильцов дома госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертиз для установления причин случившегося.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснил, как пережить сорванный отпуск
МЧС исключило основную версию взрыва в севастопольской многоэтажке
Осужденный за мошенничество Митволь вышел на свободу
Оксимирона заочно приговорили к обязательным работам
В России введут новую меру поддержки многодетных семей
В России закончились вакцины для кошек и собак
Стала известна стоимость золотой трости, с которой ходит Пугачева
Посол РФ раскрыл, планируется ли вывоз россиян из Шри-Ланки
Навредивший младенцу акушер-гинеколог предстанет перед судом
Раскрыта неприятная правда о защите от слежки через умные устройства
«Сложно подобрать слова»: Милонов ответил на призыв Бони «отменить» его
Что известно о пострадавших при взрыве в Севастополе
В Москву прибыла партия заминированных стелек для бойцов СВО
Россияне охладели к кредитным картам
Сотрудников ФСБ перевели на усиленный режим работы
Депутат заявил, что Зеленский сделал русский язык привилегией на Украине
Экс-офицер выдал себя за девочку-подростка и изнасиловал женщину
Что известно о подготовке спецслужбами Киева терактов в Москве и области
Почему мы переплачиваем за лекарства и как этого избежать
Военкор раскрыл, какую наземную операцию в Иране могут провести США
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

