В Ульяновске возобновили поиски пропавших подростков Спасатели возобновили поиски двух пропавших в Ульяновске подростков

Спасатели возобновили поиски двух пропавших в Ульяновске подростков, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального управления МЧС России. Об исчезновении детей стало известно в ночь на понедельник, 23 марта.

Да, возобновили [поиски двух подростков], — говорится в сообщении.

В поисковой операции задействованы спасатели, они используют воздушные подушки и квадрокоптеры. Добровольцы из отряда «ЛизаАлерт» обследуют береговую линию, опрашивают местных жителей и расклеивают ориентировки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи подростков по статье об убийстве.

По информации от Главного управления МЧС региона, в месте исчезновения подростков нет сплошного льда, он неоднородный, с шугой. Глубина водоема варьируется от 20 до 30 метров. Волонтеры активно сотрудничают с представителями МЧС и полиции. Пока что поиски не принесли успеха.

Ранее сообщалось, что волонтеры прочесывают берег Волги в Ульяновске, где пропали двое подростков. Выход людей на лед строго запрещен — для подобного поиска требуется специальная подготовка.