Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 10:46

В Ульяновске возобновили поиски пропавших подростков

Спасатели возобновили поиски двух пропавших в Ульяновске подростков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Спасатели возобновили поиски двух пропавших в Ульяновске подростков, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального управления МЧС России. Об исчезновении детей стало известно в ночь на понедельник, 23 марта.

Да, возобновили [поиски двух подростков], — говорится в сообщении.

В поисковой операции задействованы спасатели, они используют воздушные подушки и квадрокоптеры. Добровольцы из отряда «ЛизаАлерт» обследуют береговую линию, опрашивают местных жителей и расклеивают ориентировки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи подростков по статье об убийстве.

По информации от Главного управления МЧС региона, в месте исчезновения подростков нет сплошного льда, он неоднородный, с шугой. Глубина водоема варьируется от 20 до 30 метров. Волонтеры активно сотрудничают с представителями МЧС и полиции. Пока что поиски не принесли успеха.

Ранее сообщалось, что волонтеры прочесывают берег Волги в Ульяновске, где пропали двое подростков. Выход людей на лед строго запрещен — для подобного поиска требуется специальная подготовка.

Россия
Ульяновск
поиски
пропавшие
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.