Волонтеры начали поиски пропавших в Ульяновске подростков

Волонтеры прочесывают берег Волги в Ульяновске, где пропали двое подростков, сообщило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» на странице во «ВКонтакте». При этом выход людей на лед строго запрещен — для подобного поиска требуется специальная подготовка.

Штаб «ЛизаАлерт» развернут. Ведется оклейка ориентировок, прочес береговой линии, опрос населения, — уточнили в организации.

Известно, что подростки 2011 года рождения пропали в ночь на 23 марта. По информации от Главного управления МЧС региона, в месте исчезновения подростков нет сплошного льда, он неоднородный, с шугой. Глубина водоема варьируется от 20 до 30 метров. Волонтеры активно сотрудничают с представителями МЧС и полиции. Пока что поиски не принесли успеха.

Ранее сообщалось, что в Звенигороде было обнаружено тело девочки, которая ранее вместе с двумя мальчиками провалилась под лед. Поисковые мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении детей. Тело ребенка было найдено в воде примерно в 10 километрах от места происшествия.