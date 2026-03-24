Пригородный поезд сошел с рельсов в российском регионе В Свердловской области пассажирский поезд сошел с рельсов

В Свердловской области пассажирский поезд сошел с рельсов, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале. Там отметили, что в результате аварии никто не пострадал.

На станции Серов-Заводской Свердловской железной дороги произошел сход пригородного поезда № 6968, — говорится в сообщении.

Опрокидывания вагонов не зафиксировано. На месте происшествия проводятся восстановительные работы. Для координации действий правоохранительных органов туда выехал Серовский транспортный прокурор. По факту происшествия проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее стало известно, что вагон поезда дальнего следования загорелся на Ярославском вокзале в Москве. В результате пострадали как минимум три человека. Вагон двигался по шестому пути. Как уточнил канал, один из пострадавших, мужчина в возрасте 33 лет, надышался дымом. 52-летняя женщина получила поверхностные ожоги лица и шеи. При этом никому из них не потребовалась госпитализация.

До этого в Рязанской области задержали 11 поездов из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры. Восемь из них направлялись в Москву из Самары, Саранска, Челябинска, Пензы, Ульяновска, Тольятти и Орска. Еще два из 11 задержанных поездов направлялись из Москвы в Саранск и Самару. Также обновилось время движения поезда из Санкт-Петербурга в Оренбург.