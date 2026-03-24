24 марта 2026 в 11:45

Экономист ответил, выгодно ли брать отпуск в апреле

Экономист Балынин: отпуск в апреле выгоднее января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Отпуск в апреле выгоднее, чем в период с января по март, однако менее выгоден, чем в июле, рассказал «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ кандидат экономических наук Игорь Балынин. Он отметил, что в 2026 году количество рабочих дней такое же, как и в прошлом: 247.

В январе — марте 2026 года было 15, 19 и 21 рабочий день соответственно. В апреле число рабочих дней будет соответственно на 7, 3 и 1 день больше, чем было в первые три месяца 2026 года, и составит 22 дня. Наибольшее число рабочих дней в 2026 году будет в июле — 23, — рассказал Балынин.

Экономист подчеркнул, что при отпуске 14 дней в июле и зарплате 100 тыс. рублей будет начислено 42 тыс. рублей отпускных и 56,52 тыс. рублей зарплаты, всего 98,52 тыс. рублей. Он напомнил, что оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что работник имеет право на компенсацию за выполнение своих обязанностей в период отпуска. При этом, по его словам, сотрудник также может добиться начисления процентов за задержку причитающихся выплат.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

