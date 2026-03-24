24 марта 2026 в 11:47

Дешевые корпусы для ракет начали штамповать в морском контейнере в США

США научились печатать корпусы ракет на 3D-принтере

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Американская компания Divergent Technologies начала выпускать корпусы крылатых ракет, используя 3D-принтер, сообщает Axios. Стоимость одной единицы составляет от $200 тыс. до $500 тыс. (16,3–49,1 млн рублей) вместо $2–6 млн (163–491 млн рублей).

Журналисты отметили, что производителям не требуется времени на переналадку для выпуска различной продукции на одном оборудовании. Производственная система помещается в стандартный морской контейнер, а все принтеры спроектированы и изготовлены в Соединенных Штатах.

Ранее аналитики предположили, что большой расход ракет комплексами Patriot при отражении одиночных иранских ударов может быть связан с уходом расчетов в укрытия во время боя. Таким образом они оставляют систему работать в автоматическом режиме.

Также газета Financial Times сообщила, что Иран начал применять ракеты нового типа, способные обходить американские системы ПВО Patriot. Удары ими были нанесены по крупнейшему в мире комплексу по производству сжиженного природного газа в катарском городе Рас-Лаффан.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 24 марта: что завтра, слабость, головокружение
Госдума одобрила закон о бесплатном проезде родных к раненым росгвардейцам
В России будут наказывать за отрицание геноцида советского народа
Что известно о диверсиях и терактах на транспорте в России
Генштаб ВС России подготовит свыше 70 тыс. специалистов беспилотных систем
Трамп выбрал спорный способ голосования на выборах во Флориде
В Госдуме оценили шансы Валиевой вернуться к предыдущему уровню катания
Что известно о проекте запрета обвинительных публикаций в СМИ
Лихачев оценил значение строительства АЭС в Узбекистане
Еще одна авиакомпания может попасть в «белый список» Минцифры
«Мы не слышали»: Песков об ударах Израиля по судам с «российским оружием»
Бомбардировщик ВС США подал сигнал бедствия
«Хороший выбор»: Шлеменко о сотрудничестве бойца Джонса с IBA Bare Knuckle
Молдавия введет режим ЧП сроком на два месяца
Власти Подмосковья экстренно обратились к местным жителям
Легенда ЦСКА объявил о завершении футбольной карьеры
Овчинский: в Москве демонтировали более 850 домов в рамках реновации
Сотрудничавшего с СБУ россиянина наказали за госизмену
Танкер с нефтью пересек Ормузский пролив впервые с 28 февраля
Что известно о месте исчезновения пропавших на Волге школьников
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
