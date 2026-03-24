Дешевые корпусы для ракет начали штамповать в морском контейнере в США США научились печатать корпусы ракет на 3D-принтере

Американская компания Divergent Technologies начала выпускать корпусы крылатых ракет, используя 3D-принтер, сообщает Axios. Стоимость одной единицы составляет от $200 тыс. до $500 тыс. (16,3–49,1 млн рублей) вместо $2–6 млн (163–491 млн рублей).

Журналисты отметили, что производителям не требуется времени на переналадку для выпуска различной продукции на одном оборудовании. Производственная система помещается в стандартный морской контейнер, а все принтеры спроектированы и изготовлены в Соединенных Штатах.

Ранее аналитики предположили, что большой расход ракет комплексами Patriot при отражении одиночных иранских ударов может быть связан с уходом расчетов в укрытия во время боя. Таким образом они оставляют систему работать в автоматическом режиме.

Также газета Financial Times сообщила, что Иран начал применять ракеты нового типа, способные обходить американские системы ПВО Patriot. Удары ими были нанесены по крупнейшему в мире комплексу по производству сжиженного природного газа в катарском городе Рас-Лаффан.