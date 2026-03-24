Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 11:58

Стала известна новая должность Вяльбе в объединенной федерации лыжных гонок

Вяльбе станет заместителем объединенной федерации лыжных гонок

Елена Вяльбе Елена Вяльбе Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе станет заместителем объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, когда ее возглавит первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, сообщает источник РИА Новости. Нынешний пост Вяльбе перестанет существовать.

Вяльбе, Леонид Мельников, Алексей Курашов, Денис Тихомиров и Дмитрий Дубровский будут заместителями председателя и кураторами своих направлений в объединенной федерации лыжных гонок.

Ранее Свищев сменил Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России. Депутат Госдумы также единогласно выдвинут на пост президента будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, в которую войдут Федерация лыжных гонок, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Федерация сноуборда, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выразил уверенность, что под руководством Свищева организация сможет обеспечить молодым спортсменам право на равное участие на международных стартах.

Дмитрий Свищев
Елена Вяльбе
лыжные гонки
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.