Стала известна новая должность Вяльбе в объединенной федерации лыжных гонок

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе станет заместителем объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, когда ее возглавит первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, сообщает источник РИА Новости. Нынешний пост Вяльбе перестанет существовать.

Вяльбе, Леонид Мельников, Алексей Курашов, Денис Тихомиров и Дмитрий Дубровский будут заместителями председателя и кураторами своих направлений в объединенной федерации лыжных гонок.

Ранее Свищев сменил Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России. Депутат Госдумы также единогласно выдвинут на пост президента будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, в которую войдут Федерация лыжных гонок, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Федерация сноуборда, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выразил уверенность, что под руководством Свищева организация сможет обеспечить молодым спортсменам право на равное участие на международных стартах.