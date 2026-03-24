24 марта 2026 в 11:53

В Северной Корее впервые может появиться полиция

Ким Чен Ын предложил создать полицейскую систему в КНДР

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: KCNA/Handout via Xinhua/Global Look Press
Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании Верховного народного собрания представил концепцию по созданию полицейской системы в стране, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Вопрос будет рассмотрен парламентом на одном из будущих заседаний.

Речь идет о создании подходящей для нашей страны полицейской системы, которая отвечала бы требованиям политической безопасности, а также меняющимся и развивающимся потребностям времени, — сказал лидер КНДР.

Он подчеркнул, что такая система является необходимой для полноценного функционирования государства. Ким Чен Ын также указал на важность выведения поддержания общественного порядка на более высокий уровень. По его словам, после официального создания полицейской системы необходимо провести тщательную подготовку к преобразованию существующих сил социального обеспечения.

В настоящее время в КНДР отсутствует полиция в западном понимании этого слова. Функции поддержания правопорядка в стране выполняют военизированные войска общественной безопасности, которые находятся в ведении Министерства общественной безопасности.

Ранее стало известно, что КНДР убрала слово «социалистическая» из названия своей конституции. Председатель Верховного народного собрания депутат Чо Ен Вон заявил, что внесение изменений в документ станет важной вехой в юридическом обеспечении «победоносного продвижения» социалистического строительства.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
