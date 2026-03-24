В Центральной России зафиксировали рост среднегодовой температуры Эколог Гусева: среднегодовая температура в центре России выросла на 1,5 градуса

Среднегодовая температура в центре России выросла на 1,2–1,5 градуса, заявила РИА Новости доцент кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П. Г. Демидова кандидат географических наук Ольга Гусева. По ее словам, изменения фиксируются с 1990-х годов.

Если сравнивать среднюю годовую температуру в городах ЦФО <...>, то окажется, что она повысилась на 1,2–1,5 градуса в 1991–2020 годах по сравнению с 1961–1990 годами, — сказала Гусева.

Общее количество осадков существенно не изменилось, однако изменился характер их распределения. Зимой осадков стало больше, летом — несколько меньше. Эксперт пояснила, что для анализа климатических изменений используются 30-летние периоды наблюдений. В качестве базового эталона применяется период 1961–1990 годов, тогда как 1991–2020 годы рассматриваются как современная климатическая норма. Сравнение этих интервалов позволяет выявить долгосрочные тенденции изменения климата.

