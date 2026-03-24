24 марта 2026 в 11:10

В Центральной России зафиксировали рост среднегодовой температуры

Эколог Гусева: среднегодовая температура в центре России выросла на 1,5 градуса

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Среднегодовая температура в центре России выросла на 1,2–1,5 градуса, заявила РИА Новости доцент кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П. Г. Демидова кандидат географических наук Ольга Гусева. По ее словам, изменения фиксируются с 1990-х годов.

Если сравнивать среднюю годовую температуру в городах ЦФО <...>, то окажется, что она повысилась на 1,2–1,5 градуса в 1991–2020 годах по сравнению с 1961–1990 годами, — сказала Гусева.

Общее количество осадков существенно не изменилось, однако изменился характер их распределения. Зимой осадков стало больше, летом — несколько меньше. Эксперт пояснила, что для анализа климатических изменений используются 30-летние периоды наблюдений. В качестве базового эталона применяется период 1961–1990 годов, тогда как 1991–2020 годы рассматриваются как современная климатическая норма. Сравнение этих интервалов позволяет выявить долгосрочные тенденции изменения климата.

Ранее ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что автомобилисты в Москве могут не торопиться менять зимние шины на летние. Она пояснила, что, несмотря на плюс 10 градусов днем, ночью сохраняются минусовые температуры.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

