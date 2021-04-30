Уголовное дело после ДТП с автобусом возбудили в Хабаровском крае

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Следственные органы возбудили уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае. Жертвами аварии стали три человека, передаёт официальный сайт СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц», ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — заявили в ведомстве.

Материалы по ДТП изучают следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. На месте аварии находится усиленная следственно-оперативная группа.

Семьи жертв получат по одному миллиону рублей. Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства обещает пострадавшим пассажирам страховые выплаты. Люди, получившие лёгкие травмы, получат 200 тысяч рублей, а с тяжёлыми травмами — по 400 тысяч рублей.

В ДТП погибли две девушки и женщина, 10 пострадали. Всего в салоне было 34 человека, из них двое — водители. Троих человек с тяжёлыми травмами вертолётом доставили в Хабаровскую больницу. Ещё одна пострадавшая находится в реанимации в Ванино, шесть человек медики отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что уголовное дело, возбуждённое по факту смертельного ДТП в Ставропольском крае, передано в производство следователей Главного управления СКР. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.