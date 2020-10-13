Учёный объяснил гибель животных на Камчатке изменениями климата

https://static.news.ru/photo/335b4eca-0d31-11eb-a96b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Елена Верещака/ТАСС

Массовая гибель животных в Тихом океане у побережья Камчатки может быть связана с цветением водорослей из-за изменения климатических условий, считает начальник научной водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ им. Ломоносова Александр Семёнов.

Такие явления на севере Тихого океана редки, но американские исследования еще несколько лет назад предсказывали, что с потеплением климата будет больше «красных приливов» именно в северной части Тихого океана. Такие явления будут возникать чаще и чаще с повышением температуры воды, — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил аномальное повышение средней температуры в сентябре на 2-3 градуса.

Для температуры моря, которая гуляет от −1 до +14, +15, это совершенно фантастическая дельта, которая очень сильно может влиять на экосистему в целом. Я связываю цветение воды с тем, что не было активного перемешивания воды, сильных течений, была хорошая температура, совпавшая с сезоном цветения этих водорослей, — считает эксперт.

Исследователи из Москвы провели анализ воды у камчатского побережья и сообщили, что никаких следов техногенной аварии не обнаружено.

Если бы был какой-то разлив удобрений, химикатов, ракетного топлива или чего-то еще, оно бы носило весьма локальный характер, потому что в воде вещества растворяются довольно быстро. Пока все признаки указывают на то, что это было массовое цветение водорослей. В особенности на это указывает масштаб, потому что явление очень протяженное, — уверен Семёнов.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Камчатки отверг версию о загрязнении воды из-за некоего сброса с судна в районе Халактырского пляжа. По его словам, зафиксированный со спутника сброс был незначительным и не мог привести к массовой гибели морских животных.