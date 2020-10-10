Губернатор Камчатки: сброс с корабля не мог привести к загрязнению воды

Съёмки со спутников зафиксировали некий сброс с судна в районе Халактырского пляжа на Камчатке, где была зафиксирована массовая гибель морских животных. Однако он был незначительным и не мог привести к загрязнению акватории Авачинского залива, сообщил глава региона Владимир Солодов.
В видеоообращении в Instagram он
По этому случаю <...> данные уже переданы в правоохранительные органы, — отметил губернатор.
Солодов отметил, что внедряемая система экологического мониторинга позволяет добиваться ответственности за нарушения, кем бы они ни были допущены. Однако он не уточнил, как осуществляется проверка в случаях, когда не зафиксировано серьёзного урона для окружающей среды, подобного тому, что наблюдается на Камчатке.
В начале октября в соцсетях были распространены фото и видео с Халактырского пляжа на Камчатке, который был усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Жители региона пожаловались на недомогание после контакта с водой. Первыми ещё в сентябре неладное заметили сёрфингисты, однако поначалу не придали значения своему состоянию.
Экологи, чиновники и различные анонимные «информированные источники» выдвигали множество версий случившегося — ЧП на Тихоокеанском флоте, утечка с полигона ядохимикатов, вулканическая активность, поведение водорослей и другие.
После первых сигналов о происшествии местные околовластные источники заявляли, что никакого загрязнения акватории нет, а выброс морских животных объясняли последствиями шторма. Когда первоначальные пробы воды показали превышение по фенолу и нефтепродуктам, различные ведомства начали проверки.
При этом в Генпрокуратуре заявили, что в пробах воды, которые были взяты криминалистами МВД на Халактырском пляже, ядовитых веществ не было выявлено. Присутствовали только следы горюче-смазочных материалов. Однако специалисты Росприроднадзора обнаружили значительные превышения содержания фосфат-иона, железа и фенола.
Длина полосы загрязнения составляет примерно 40 километров по прямой, а ширина колеблется от 30 до 100 метров от берега, писал NEWS.ru.
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