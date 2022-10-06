У собаки из Новосибирска отвалились уши после похода к ветеринару

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Жительница Новосибирска Ольга Бондарева заявила, что из-за действий ветеринаров у ее собаки Чугуна оторвались уши, передает KP.RU. По ее словам, к врачам пришлось обратиться после того, как пса укусил клещ, тогда его оставили на лечение в стационаре, но вскоре забрали из-за слухов, что в клинике животных «травят лекарствами». Через какое-то время уши Чугуна опухли, посинели и начали отваливаться.

Сначала я заметила, что кончики ушей опухли и посинели <...>. Спустя еще несколько дней помыли его, а ухо, видимо, отмокло и начало отрываться. Я сразу повезла пса в клинику, и девушка из хирургии сказала: «Так уши у собаки отмерли» <...>. Когда мы зашли в кабинет, она просто с легкостью оторвала у щенка оба кончика уха <...>. Эти ветеринары испортили моего пса! — рассказала Бондарева.

Женщина назвала свою версию произошедшего: по ее словам, когда пес в первый раз попал в ветклинику, ему сделали надрез на ухе из-за укуса клеща, что и спровоцировало некроз. Врачи прокомментировали ситуацию, заявив, что уши собаке никто не отрывал — лишь были удалены некротизированные участки ушной раковины. Юристы посоветовали Бондаревой обратиться в суд.

Как сообщалось ранее, дворняжку Лили из иркутского приюта для собак взяла себе семейная пара из Токио. Учредитель фонда защиты животных «Ной-Пово-Дог» Ирина Верещагина рассказала, что в Японии невозможно взять собаку из приюта, так как бездомных собак там в принципе нет, а питомцы находятся на строгом учете. По ее словам, в этой стране также практически не встречаются беспородные собаки, поэтому дворняжки им очень нравятся.