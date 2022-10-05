Дворняжка из иркутского приюта переехала жить в Японию

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Дворняжку Лили из иркутского приюта для собак взяла себе семейная пара из Токио, передает «КП-Иркутск». Учредитель фонда защиты животных «Ной-Пово-Дог» Ирина Верещагина рассказала, что в Японии невозможно взять собаку из приюта, так как бездомных собак там в принципе нет, а питомцы находятся на строгом учете. По ее словам, в этой стране также практически не встречаются беспородные собаки, поэтому дворняжки им очень нравятся.

Еще японцам нравятся именно дворняжки. У них беспородных не встретить. Дворняжек считают очаровательными и милыми. Вот почему Лили так запала в душу, — рассказала зоозащитница.

Сочинские зооволонтеры ранее спасли местных собак от «черного отлова». Сообщалось, что в городе работает компания из Ростова-на-Дону, заключившая муниципальный контракт на поимку и стерилизацию бродячих животных. Зооволонтер Татьяна Ткаченко рассказала, что компания и раньше получала госконтракты, работала под разными названиями, а все пойманные сотрудниками животные пропадали без вести. 14 сентября зоозащитникам удалось спасти 37 собак из фургона отлова, в котором собаки содержались без соблюдения условий перевозки.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил о появлении новых штрафов за жестокое обращение с животными. Штрафы появятся и для чиновников, которые не соблюдают закон об ответственном обращении с животными и не строят приюты, — за это будет предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей.