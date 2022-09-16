Сочинские зоозащитники сообщили о работе «черного отлова» животных в городе Зоозащитница Ткаченко: все пойманные «черным отловом» в Сочи животные пропали без вести

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Сочи зооволонтеры спасли местных собак от «черного отлова», передает «360». В городе работает компания из Ростова-на-Дону, заключившая муниципальный контракт на поимку и стерилизацию бродячих животных. Зооволонтер Татьяна Ткаченко рассказала, что компания и раньше получала госконтракты, работала под разными названиями, а все пойманные сотрудниками животные пропадали без вести.14 сентября зоозащитникам удалось спасти 37 собак из фургона отлова, в котором собаки содержались без соблюдения условий перевозки.

Эта компания должна была заниматься подбором павших животных, но по факту они ночью выезжали, усыпляли собак дротиком, а потом забивали палками. Все это попало на камеры наблюдения, когда пропала собака у одного жителя, — уточнила зоозащитница.

Ткаченко отметила, что у фирмы, которая занимается отловом и стерилизацией собак, даже нет приюта, ветеринарного кабинета и возможности нормально перевезти зверей. Поэтому их по несколько дней держат в фургоне, пока он не забьется под завязку. Зооволонтер отметила, что затем трупы собак сжигают. По ее словам, специальный крематорий для этого у компании есть в Ростове-на-Дону и Тимашевске, который расположен по дороге из Сочи.

Вчера спасли 37 собак из маленького фургона. Никакие условия перевозки и содержания не соблюдаются. Люди просто подняли крик, когда увидели, как животных усыпляли дротиками и просто бросали в фургон. Среди спасенных были маленькие щенки, которых просто не стерилизуют, а также собаки с бирками, которые уже прошли операцию, — рассказала девушка.

Власти города заверили, что собак возвращают на улицы после прививки, стерилизации и чипирования. В муниципальном центре управления города подтвердили, что контракт на отлов бездомных собак заключили с компанией, которая стала единственным участником проведенного аукциона. Зверей отвозят в приют, стерилизуют и ставят бирки, чтобы через 23 дня выпустить обратно, уверяет ведомство.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Буратов сообщил о появлении новых штрафов за жестокое обращение с животными. Наказания появятся и для чиновников, которые не соблюдают закон об ответственном обращении с животными и не строят приюты, — за это будет предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей. Также, по словам Буратова, появятся штрафы для владельцев, чьи питомцы покусали кого-либо. В таком случае денежное наказание будет составлять до 200 тысяч рублей.