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В Госдуме анонсировали новые штрафы за жестокое обращение с животными

Зампред ГД Буратов рассказал о появлении новых штрафов за жестокое обращение с животными

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Буратов сообщил о появлении новых штрафов за жестокое обращение с животными радиостанции «Говорит Москва». Штрафы появятся и для чиновников, которые не соблюдают закон об ответственном обращении с животными и не строят приюты, — за это будет предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей.

Появятся штрафы за выброшенных питомцев — до 30 тысяч они будут составлять. Появятся штрафы за жестокое обращение с животными — в дополнение к имеющейся уже действующей уголовной статье будет ещё административная — до 100 тысяч рублей — это для того, чтобы не уходили малолетние правонарушители от ответственности, которые сегодня не попадают под действие Уголовного кодекса и те, кто не убил, не расчленил, а ударил, пнул и так далее, — заявил Буратов.

Также, по словам Буратова, появятся штрафы для владельцев, чьи питомцы покусали кого-либо. В таком случае денежное наказание будет составлять до 200 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Госдуме разработают рекомендации по борьбе с бродячими животными. С марта 2023 года в каждом регионе должна появиться методичка о порядке предотвращения нападения бездомных собак на людей, за ее основу возьмут рекомендации, разработанные правительством. В Госдуме объяснили, что документ предписывает не выпускать бродячих собак в определенных местах после стерилизации и вакцинации, а также подчеркивает недопустимость жестокого обращения с ними.