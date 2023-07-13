Труп женщины нашли при разборе сгоревших домов под Екатеринбургом Свердловские власти сообщили о погибшей при пожаре в Шайдурихе

Фото: МЧС РФ

Тело женщины нашли при разборе сгоревших домов в деревне Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области, сообщает в Telegram пресс-служба департамента информационной политики региона. Ещё двое жителей получили ожоги, один из них был госпитализирован. Пожарные продолжают тушить огонь.

Зарегистрировано два обращения. Одно от мужчины, получившего ожоги нижних конечностей, он был госпитализирован в Невьянскую ЦРБ. Его состояние специалисты оценивают как удовлетворительное. Еще один мужчина получил ожог кистей рук, помощь ему была оказана на месте, от госпитализации отказался. По оперативным данным, на месте ЧП была обнаружена погибшая, — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, к тушению пожара были привлечены два военных вертолета Ми-8. Уточняется, что всего на горящие дома было сброшено около 100 тонн воды. В ЦВО подчеркнули, что огонь уже удалось локализовать.

Пожары в Шайдурихе начались вечером 12 июля на территории местной турбазы. Дома загорелись из-за лесного пожара, который перекинулся на село ввиду сухой погоды и сильного ветра. Сотрудники МЧС эвакуировали жителей села. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации до 21 июля.