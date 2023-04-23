Трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в деревянном доме в Иркутске

Фото: 54.mchs.gov.ru

Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме в Усть-Илимском районе Иркутской области. Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В ходе тушения пожара огнеборцами внутри горящего дома были обнаружены погибшие: трое взрослых и ребенок, — говорится в сообщении.

В МЧС рассказали, что информация о загоревшихся дачном доме и надворных постройках поступила от очевидцев происшествия в 03:00 по местному времени (22:00 мск 22 апреля). На момент прибытия на место происшествия пожарных расчетов деревянных двухэтажный дом был полностью охвачен огнем. Также горели сарай и теплица.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Огонь ликвидировали к утру.

В настоящее время на месте работают дознаватели. Причина происшествия устанавливается. Прокуратура проводит проверку по факту возгорания.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге при пожаре в 7-комнатном борделе на улице Косыгина погибли две девушки, еще две пострадали. Полиция задержала четырех сотрудниц заведения и охранника. Причины возгорания они не смогли назвать, так как в момент возникновения пожара спали.

А в Бурятии мужчина заживо сжег бывшую жену, застав ее с новым мужчиной. Ревнивец поджег дом, в котором находилась его экс-супруга, подпер входную дверь и сбежал. В результате происшествия погиб и бывший тесть злоумышленника, который проживал вместе со своей дочерью.