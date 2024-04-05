Три десятка рыбаков унесло на льдине по Волге УМВД: в Ивановской области эвакуируют дрейфующих на льдине рыбаков

Около 30 рыбаков унесло на льдине по Волге в районе Юрьевца в Ивановской области, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. Согласно данным ведомства, сотрудники экстренных служб занимаются эвакуацией граждан.

В районе Юрьевца на льдине дрейфуют около трех десятков рыбаков. Ушедших в плавание рыболовов со льдины аккуратно эвакуируют, — говорится в публикации.

Как уточнили в УМВД, никто из унесенных течением рыбаков не пострадал. В ведомстве добавили, что подобные случаи не редкость в регионе в весенний период.

Ранее МЧС России сообщило, что сотрудники ведомства устраняют последствия паводков в 36 регионах страны. Помощь жителям оказывают более 3 000 специалистов, они также организуют лодочные переправы, доставляют продукты и предметы первой необходимости. Всего было подтоплено 1970 домов.

До этого СМИ сообщали, что в Подмосковье спасатели эвакуируют садовые некоммерческие товарищества, пострадавшие от весенних паводков. Несколько СНТ затопило в Егорьевске, при этом больше всего под воду ушли «Алферовское» и «Эмитрон». Оттуда эвакуировали практически всех людей.

Как рассказала жительница подмосковных Химок, после сильных паводков некоторые люди не могут выйти на улицу из-за затопления. По ее словам, вода уже начала проникать в жилые помещения.