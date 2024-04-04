«Не можем выйти из дома»: жители Подмосковья про последствия потопа Жители подмосковных Химок заявили, что не могут выйти из домов из-за потопа

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В подмосковных Химках некоторые люди не могут выйти из домов из-за затопленных улиц после сильных паводков, рассказала в беседе с NEWS.ru местная жительница Александра. По ее словам, вода уже начала проникать в жилые помещения. Женщина пояснила, что обращения в МЧС, Водоканал и местную администрацию пока не принесли результатов.

Пока все без изменений. Сначала нас «пинали» от МЧС к Водоканалу, потом обратно от Водоканала к МЧС. Администрация тоже разводила руками. Сегодня начали приезжать телеканалы, тогда началось какое-то движение. Пообещали закрыть трубу, которая из леса идет к нам в поселок, так как у нас получается самая низкая точка, соответственно, дома у нас затоплены. Люди некоторые не могут выйти из дома, с детьми точно так же сидят. Машины все отогнали. Уже начала вода заходить в дома, — заявила Александра.

Она подчеркнула, что в ряде домов наблюдаются проблемы с электроснабжением, поскольку место, где находится распределитель, затоплено. Кроме этого, в некоторых квартирах отсутствует отопление, канализационные люки тоже всплыли, слив воды невозможен.

Еще одна жительница Химок Анна рассказала, что такие подтопления случаются каждую весну. По ее словам, из части домов нет выхода, поэтому люди не могут ходить на работу. Как подчеркнула Анна, обращения в управляющие компании результатов не приносят.

Я живу здесь всего полгода, но соседи говорят, что это происходит каждую весну. Из части домов нет выхода, поэтому люди не могут уйти на работу. Обращение в УК не дает результатов, ответ один — что работы ведутся, — сказала местная жительница.

Тем временем в Подмосковье эвакуируют садовые некоммерческие товарищества, пострадавшие от весенних паводков. Затопило несколько СНТ в Егорьевске. Больше всего пострадали «Алферовское» и «Эмитрон», откуда вывезли почти всех жителей. Потоп также произошел в СНТ «Утро» в Щелковском округе. В Зарайске затопило набережную, в деревне Радутино Чеховского округа прорвало плотину.