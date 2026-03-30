Три человека ранены в Дагестане после конфликта возле школы

В дагестанском селе три человека получили ранения в ходе перестрелки возле школы

В дагестанском селе Унцукуль произошел конфликт с применением травматического оружия, в результате которого получили ранения три человека, передает ТАСС. Пострадавших доставили в районную больницу, их жизни опасности не угрожают.

Произошла перестрелка. По предварительной информации, ранены три человека. Обстоятельства уточняются, — сказано в сообщении.

Правоохранительные органы продолжают проверку ситуации, изучая детали конфликта между шестью взрослыми на территории рядом со школой. В пресс-центре МВД подчеркнули, что стрельба произошла вне учебного заведения и учеников это не затронуло.

Ранее сообщалось, что в Дагестане двое полицейских получили огнестрельные ранения при попытке остановить конфликт в Буйнакском районе, сообщили в пресс-службе МВД республики. Пострадавших госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

До этого в Москве мужчину зарезали около станции метро «Сокол». Погибший стал участником конфликта с двумя мужчинами, один из них схватился за нож. Напавший успел нанести удары обоим оппонентам, один скончался на месте, второго доставили в больницу. Очевидцы обезвредили подозреваемого и удерживали его до приезда полиции.