30 марта 2026 в 23:48

Три человека ранены в Дагестане после конфликта возле школы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В дагестанском селе Унцукуль произошел конфликт с применением травматического оружия, в результате которого получили ранения три человека, передает ТАСС. Пострадавших доставили в районную больницу, их жизни опасности не угрожают.

Произошла перестрелка. По предварительной информации, ранены три человека. Обстоятельства уточняются, — сказано в сообщении.

Правоохранительные органы продолжают проверку ситуации, изучая детали конфликта между шестью взрослыми на территории рядом со школой. В пресс-центре МВД подчеркнули, что стрельба произошла вне учебного заведения и учеников это не затронуло.

Ранее сообщалось, что в Дагестане двое полицейских получили огнестрельные ранения при попытке остановить конфликт в Буйнакском районе, сообщили в пресс-службе МВД республики. Пострадавших госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

До этого в Москве мужчину зарезали около станции метро «Сокол». Погибший стал участником конфликта с двумя мужчинами, один из них схватился за нож. Напавший успел нанести удары обоим оппонентам, один скончался на месте, второго доставили в больницу. Очевидцы обезвредили подозреваемого и удерживали его до приезда полиции.

Иранский посол заявил, что проблемы с Украиной связаны с Зеленским
Захарова прокомментировала стратегию ЕС ограничить поездки и перелеты
Четыре дрона сбили в небе над Ленобластью
Минцифры отказалось поддерживать наказание за использование VPN
Госдолг России увеличился на 21% и достиг 35,1 трлн рублей
В Минцифры прокомментировали меры по снижению использования VPN
В Белом доме назвали сроки заключения сделки с Ираном
Ремонт в ванной: лучшие материалы, стоимость. Ликбез от бизнесмена
Радиостанция Судного дня снова передала необычные сигналы
Раскрыт доход семьи Зеленского за 2025 год
Студенты Киева требуют увольнения ректора после скандального видео
ПВО отработала по 58 дронам, летевшим на Россию
В Иране произошел крупный раскол из-за переговоров с США
Аэропорт Пулково временно не работает
До 50 000 рублей: на сколько и какие пенсии вырастут после 1 апреля 2026-го
Над Тегераном сбили истребитель США
SHOT сообщил о серии мощных взрывов над территорией Смоленска
Израиль ввел смертную казнь для террористов
Два человека заразились опасной болезнью в Подмосковье
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

