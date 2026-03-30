Двое полицейских в Дагестане получили огнестрельные ранения при потасовке

В Дагестане двое полицейских получили огнестрельные ранения при попытке остановить конфликт в Буйнакском районе, сообщили в пресс-службе МВД республики. Пострадавших госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел в селе Нижний Дженгутай, где между группой людей возникла потасовка. Полицейские, проезжавшие мимо, вмешались, после чего один из участников открыл огонь, ранив двух стражей порядка.

Правоохранители продолжают расследование инцидента и принимают меры для предотвращения подобных ситуаций. Жителям района рекомендуют соблюдать осторожность и сообщать о любых угрозах в органы МВД.

