Двое полицейских в Дагестане получили огнестрельные ранения при потасовке

В Дагестане двое полицейских получили огнестрельные ранения при попытке остановить конфликт в Буйнакском районе, сообщили в пресс-службе МВД республики. Пострадавших госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел в селе Нижний Дженгутай, где между группой людей возникла потасовка. Полицейские, проезжавшие мимо, вмешались, после чего один из участников открыл огонь, ранив двух стражей порядка.

Правоохранители продолжают расследование инцидента и принимают меры для предотвращения подобных ситуаций. Жителям района рекомендуют соблюдать осторожность и сообщать о любых угрозах в органы МВД.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области вынесен приговор мужчине, который угнал автомобиль и совершил наезд на сотрудника правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Инцидент произошел во время погони за Daewoo Nexia, когда злоумышленник заблокировал двери и отказался выходить из машины.

До этого в Москве мужчину зарезали около станции метро «Сокол». Погибший стал участником конфликта с двумя мужчинами, один из них схватился за нож. Напавший успел нанести удары обоим оппонентам, один скончался на месте, второго доставили в больницу. Очевидцы обезвредили подозреваемого и удерживали его до приезда полиции.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

